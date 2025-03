Monique Evans abre intimidade sobre sexo 60+: 'Fazemos, sim, e gostoso'

Monique Evans, 68, falou sobre a frequência sexual após os 60 anos e incentivou seus seguidores.

O que aconteceu

Por meio dos Stories do Instagram, ex-modelo casada com a DJ Cacá Werneck relembrou como era sua visão de sexo 60+. "Quando eu era jovem, pensava que minha mãe não transava mais. Minha vó, então? Nunca que eu ia imaginar que minha vó poderia transar com alguém, com meu avô. Isso era uma coisa impensável".

Já aos 68 anos de idade, Monique relatou sua experiência. "Eu cheguei lá, e queria dizer que nós, com mais de 60, fazemos amor sim, e gostoso. Temos prazer sim", garantiu.

A apresentadora ainda incentivou que outras mulheres com mais de 60 anos se permitissem viver. "Se você tem mais de 60 e é casada e há muito tempo não transa porque tem vergonha: meu amor, diminui a luz, mas faz amor com seu amor. Faz sexo com a pessoa que você ama. Melhora a cabeça, a pele, a sua vida toda. Você vai ter uma outra vida, sexo é vida".

Para quem já é viúva, Monique recomentou que usem alguns brinquedinhos. "Demorei muitos anos para aprender sobre o meu corpo. Você não pode morrer sem sentir esse prazer. Vão lá e curtam a vida. Amo vocês", disse.