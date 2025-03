'Mentiroso': Após embate, Renata e Vinícius 'trocam farpas' no Queridômetro

Após o embate da noite anterior, Renata e Vinícius trocaram reações negativas hoje no Queridômetro do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Renata e Vinícius trocaram farpas na noite anterior, durante o Sincerão. A sister chegou a destruir uma foto da família do baiano, enquanto ele retirou dela um objeto afetivo.

Os dois chegaram a se abraçar ao fim da dinâmica, mas seguiram em clima tenso.

No Queridômetro de hoje, os brothers provaram que a rivalidade entre eles continua: os dois enviaram o emoji de "mentiroso" um para o outro.

Renata ainda deu o emoji de "alvo" para Delma e de "cobra" para Aline. Já Vinícius enviou "alvo" para Eva e Maike.

