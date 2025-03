Maike se declara para Renata no BBB: 'Você me encantou'

Maike, que está no 10º Paredão do BBB 25 (Globo), usou seu possível último dia no reality show para se declarar a Renata.

O que aconteceu

O paulista expressou sua admiração pela cearense. Na área externa, enquanto tomavam sol, Maike exaltou características da sister.

Maike: "Você é uma pessoa que me encantou por causa do jeito que você lida com Deus. Eu queria que você soubesse que você é incrível, mano. Sério".

Renata: "Obrigada!".

Maike: "Não perde esse coração, não. Não deixa nada - nem raiva, nem rancor - tomar conta dele. Tu é uma menina muito f*da".

