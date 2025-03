Jogo da seleção altera horário de capítulo decisivo de 'Mania de Você'

Jogo da seleção brasileira altera horário de capítulo da última semana da novela "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Na noite de terça-feira, a novela das nove começará mais cedo por causa do jogo da seleção brasileira contra a Argentina nas Eliminatórias da Copa. Com a exibição da partida de futebol a partir das 20h50, "Mania de Você" começará às 20h10.

A novela escrita por João Emanuel Carneiro está na reta final e terá um capítulo decisivo nesta terça-feira. Luma (Agatha Moreira) e Mavi (Chay Suede) chegam à ilha do Corvo e ficam desconfortáveis na presença de Mércia (Adriana Esteves) e Molina (Rodrigo Lombardi). Além disso, Ísis (Mariana Ximenes) cai em uma armadilha que será o início de sua derrocada.

As outras novelas da Globo também começarão mais cedo por causa do futebol. A reprise de "Tieta" será exibida a partir das 16h45. "Garota do Momento" começará às 17h40 e "Volta por Cima" às 18h45.