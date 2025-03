João Gabriel e Daniele se estranham após Sincerão no BBB: 'Tá a passeio'

Colaboração para Splash, no Rio

A noite de Sincerão no BBB 25 trouxe mais um embate entre os participantes. Desta vez, João Gabriel e Daniele Hypolito se desentenderam após a dinâmica, resultando em uma troca de farpas na casa.

O que aconteceu

Na área externa, João Gabriel conversava com Maike quando questionou se, em sua fala no Sincerão, havia sugerido como os irmãos Hypolito deveriam jogar. "A Dani está falando na cozinha que o jeito dela é esse. Eu não ditei o jeito que os outros têm que jogar aqui, não", afirmou.

Ao ouvir seu nome na conversa, Daniele perguntou. "Falou meu nome aí?". João confirmou e reafirmou sua opinião sobre o jogo dela e de Diego: "Falei. Mas eu não falei do jeito que vocês tinham que jogar, não. Falei que o jogo de vocês é morno. Pra mim, é morno, seu e do Diego", disparou o gêmeo.

Daniele não gostou da crítica e rebateu. "Eu não falo mais alto, tenho cuidado com as palavras, mas isso não quer dizer que eu não tô jogando e que a gente tá aqui a passeio."

João Gabriel, por sua vez, insistiu em seu ponto de vista. "Pra mim, tá. Pra mim, tá a passeio. Vocês têm só que respeitar, mas ficar aí de conversinha. Fala pra mim que é melhor!"

A ginasta argumentou que nunca tentou esconder sua opinião e que não havia falado nada pelas costas. "Mas quando eu falo, eu falo pra ouvir. Eu não falei escondido de você", disse.

João Gabriel reforçou que preferia uma abordagem mais direta. "É melhor falar 'Gabriel, não gostei disso e disso' porque eu tava ali escutando, e eu ia te responder."

Dani encerrou o assunto mantendo postura. "Mas eu não escondo. Eu sabia que você tava lá e era pra você ouvir também".

