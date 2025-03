Usuários relatam falhas no Instagram; há dificuldade para ver comentários

O Instagram registrou instabilidade hoje, com usuários relatando problemas para visualizar comentários e postar stories. A Meta, controladora da plataforma, não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.

O que aconteceu

Por volta das 10h, usuários começaram a relatar problemas no Instagram. Entre eles estava o sumiço dos comentários em publicações, dificuldade para carregar a aba "Explorar" e erros ao tentar postar stories.

O Downdetector registrou um pico de mais de 800 reclamações em menos de uma hora. Às 10h30, o número de notificações chegou a 1.142 no site que monitora quedas de serviços online.

A Meta, empresa dona do Instagram, não se pronunciou sobre o caso até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

Às 12h30, o número de reclamações no Downdetector começou a diminuir, sugerindo que os serviços podem estar sendo normalizados.

Além do Brasil, usuários dos Estados Unidos, do Canadá e da França também relataram dificuldades no uso do aplicativo.