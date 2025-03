Helicóptero e diamante: de onde vem a fortuna do marido de Franciny Ehlke

Tony Maleh, 36, ficou noivo de Franciny Ehlke 26, a presenteando com um anel de diamante e, após se casarem em Las Vegas (EUA), deu um helicóptero no aniversário da influencer.

De onde vem a fortuna bilionária de Tony Maleh

Filho de Ana Elisa Flores, a Miss Brasil 1984, o rapaz é empresário e tem participação em 62 empresas, seja como sócio fundador ou investidor. A empresa da influenciadora, inclusive, está entre uma delas.

Maleh investe em negócios no ramo de saúde, finanças e tecnologia desde 2014. De acordo com o jornal Extra, seu faturamento estimado é de R$ 1,6 bilhão.

Apesar de discreto nas redes sociais, o empresário exibe um grande histórico no LinkedIn. Tony Maleh é formado em ciências da computação na Universidade Mackenzie e em física na PUC-SP. Ele afirma ter participado da criação de empresas como Tailor Exchange, Hospital Royal Care e South Capital Ventures.

Tony e Franciny estão juntos desde novembro do ano passado. No último mês, ele pediu a influenciadora em casamento com um anel gigante de diamante. No mesmo mês, eles se casaram em Las Vegas, nos Estados Unidos.