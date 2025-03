Colono israelense invadiu terras de diretor em 2024 e ameaçou estuprá-lo

Hamdan Ballal, diretor do documentário vencedor do Oscar "Sem Chão", foi liberado após ser sequestrado por militares israelenses em sua casa na Cisjordânia ontem.

Cineasta, ativista e fazendeiro

Hamdan Ballal nasceu em Susya, um vilarejo rural da Cisjordânia, em 1989. Em conjunto com a Faixa de Gaza, a Cisjordânia compõe o território da Palestina e é um dos pontos centrais do conflito com Israel, que tenta anexar essas regiões ao seu território. Até hoje, ele vive no local, próximo à fronteira com Israel.

Ele já havia denunciado a invasão israelense de sua fazenda. Em setembro de 2024, ele contou à CNN que um grupo de colonos israelenses havia avançado sobre suas terras em Susya e colocado seu gado lá para se apropriar do território. O colono aparece na reportagem, com o rosto coberto, e diz que foi Deus quem lhe deu aquela casa. Depois, ameaça estuprar Ballal: "Estupro em nome de Deus".

An Israeli settler threatens to rape a Palestinian farmer pic.twitter.com/Scl5sFnH8V ? Nic Robertson (@NicRobertsonCNN) September 12, 2024

Ballal dedica sua vida a mostrar a violência na região. Em "Sem Chão", Ballal se juntou ao também palestino Basel Adra e aos israelenses Yuval Abraham e Rachel Szor para mostrar a colonização israelense das aldeias Masafer Yatta, no sul da Cisjordânia. O diretor também é parte do projeto Humans of Masafer Yatta, que conta as histórias dos indivíduos afetados pelo conflito.

Foi a equipe do documentário quem denunciou o sequestro de Hamdan Ballal. Segundo o codiretor de "Sem Chão" Yuval Abraham, Ballal foi linchado por um grupo de colonos israelenses. À Reuters, uma testemunha confirmou que o ataque aconteceu durante uma reunião para o Iftar, o fim do jejum diário do Ramadã. Ainda de acordo com Yuval Abraham, Ballal ficou ferido e chamou uma ambulância, mas o veículo foi invadido por soldados israelenses que o levaram.

The group of armed KKK-like masked settlers that lynched No Other Land director Hamdan Ballal (still missing), caught here on camera. pic.twitter.com/kFGFxSEanY ? Yuval Abraham ???? ????? (@yuval_abraham) March 24, 2025

Basel Adra, codiretor de "Sem Chão", ficou com o filho do diretor. "Estou com Karam, filho de 7 anos de Hamdan, na frente do sangue dele em sua casa, após colonos o lincharem. Hamdan, codiretor do nosso filme 'Sem Chão', ainda está desaparecido após ser sequestrado por soldados, ferido e sangrando. É assim que eles apagam Masafer Yatta", disse o cineasta no X na noite de ontem.

Segundo Yuval Abraham, Hamdan Ballal passou a noite detido numa delegacia. No X, Yuval afirmou que uma advogada conseguiu contato com Ballal, que disse ter passado a noite "algemado e vendado", sendo espancado por dois soldados numa base do exército israelense.

Israel confirmou prisão. Ao jornal Haaretz, as FDI (Forças de Defesa de Israel) afirmaram que "vários terroristas atiraram pedras em cidadãos israelenses, danificando seus veículos", mas que houve "arremesso mútuo de pedras". Os militares disseram que levaram quatro pessoas — três palestinos e um israelense — para "mais questionamentos", mas que ninguém foi detido em uma ambulância. O paradeiro de nenhum dos detidos foi informado.