Guilherme e Benuto preocupam fãs ao interromperem live: 'Parece assalto'

A dupla Guilherme e Benuto deixou os fãs preocupados após encerrar uma live subitamente na noite de hoje.

O que aconteceu

Guilherme e Benuto cantavam ao vivo em transmissão no Instagram, quando a live foi rapidamente encerrada. Benuto, que estava ao violão, largou o instrumento e correu para outro cômodo. "Que isso? Ô, para a live", diz ele, antes de sair das imagens.

Seu irmão e parceiro musical, Guilherme, questiona o que houve. "Que foi, mano?", falou o sertanejo, que deixa a câmera cair no chão.

Após a live ser encerrada, os fãs ficaram preocupados, sem entender o que ocorreu. "Parece assalto", apontou um seguidor. "Espero que estejam bem", falou outro.

Muitos fãs, porém, disseram se tratar de uma jogada de marketing da dupla. "Mais armado que meu cabelo", escreveu uma internauta. "O velho marketing", apontou mais um. "Vamos combinar que não foi combinado", brincou uma terceira.

Posteriormente, Guilherme e Benuto disseram só vão explicar "amanhã" aos fãs o que ocorreu. "Que susto! Acabaram com nossa live... Amanhã vamos postar um vídeo falando sobre. Como tem gente filho da mãe no mundo para não dizer outra coisa", postaram em um breve comunicado nos stories do Instagram.