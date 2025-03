Após emagrecer 40 kg, filha de Simony exibe detalhes de treino

Aysha Benelli, 21, compartilhou mais detalhes de seu treino na academia.

O que aconteceu

A filha de Simony perdeu 40 kg sem passar por cirurgias. Ela já tinha falado que tinha sofrido bullying na infância por seu peso.

Em um relato no Instagram há algum tempo, admitiu que não pensava em realizar cirurgias. "No momento, não [penso em fazer], o meu objetivo é foco na academia. Comecei a treinar em 2023, em março, mas parei por quatro meses e voltei ano passado, em março também. Treino até hoje, então acho que conto que vai fazer 1 ano [que treino] certinho em março [deste ano]."

A intérprete de Laura no remake de "Carrossel" (SBT) postou um vídeo treinando e chamou a atenção. Em seus stories no Instagram, mostrou seu "shape" em pose no espelho e realizando o movimento do stiff.