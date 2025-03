Ex-Paquitas se reúnem para celebrar aniversário de Cátia Paganote

Cátia Paganote, 49, reuniu ex-Paquitas para celebrar seu aniversário.

O que aconteceu

A ex-A Grande Conquista viajou com Tatiana Maranhão e Ana Paula Almeida para Minas Gerais. No Instagram, ela comemorou a reunião das ex-Paquitas do "Xou da Xuxa".

Na rede social, ela posou com as amigas em uma cachoeira e agradeceu a aventura. "Quero agradecer de coração às minhas amigas pela viagem maravilhosa que fizemos juntas! Foram dias mágico, repleto de risadas e momentos especiais, como nos velhos tempos. Vocês tornaram meu aniversário ainda mais especial e me encheram de felicidade. Vamos já marcar nossos próximos encontros, para outras farras juntas!"