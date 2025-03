Enquete BBB 25: paredão inflama com reviravolta nas parciais de hoje

O décimo paredão do Big Brother Brasil deve ser definido com uma margem de votos pequena, pelo menos é o que indica a enquete do UOL na tarde de hoje. Aline e Maike disputam voto a voto para permanecer no reality show da Globo.

O que diz a enquete UOL

Segundo a parcial feita às 16h02, Maike deve ser o participante eliminado do programa, com 50,54% dos votos. O vendedor passou a receber mais votos hoje e trocou de posição com Aline, que foi a mais votada nas parciais de ontem.

Aline teve uma recuperação importante nas últimas horas. Se antes a ex-policial liderava a votação, ela conseguiu passar o bastão para o adversário direto no paredão. No último recorte somou 48,14%.

Parciais da enquete UOL hoje:

7h20 - Aline: 51,9% / Maike: 46,67%

10h33 - Aline: 50,62% / Maike: 47,96%

12h36 - Maike: 50,01% / Aline: 48,53%

14h30 - Maike: 50,4% / Aline: 48,27%

16h02 - Maike: 50,54% / Aline: 48,14%

Diego Hypolito acompanha o paredão e não corre risco, segundo a enquete. O ex-ginasta somou apenas 1,32%.

O anúncio do participante eliminado acontece hoje. A exibição do reality show será após o jogo do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, que alterou a programação da Globo.

