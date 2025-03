Disney pôs guru para filtrar posts da estrela de 'Branca de Neve', diz site

A Disney teria contratado um guru das mídias sociais para monitorar as postagens de Rachel Zegler, 23, antes da estreia de "Branca de Neve" nos cinemas.

O que aconteceu

O motivo foram os posicionamentos políticos polêmicos da atriz em plataformas como o X (antigo Twitter) e o Instagram. Ela declarou diversas vezes seu repúdio à vitória de Donald Trump, 78, nas eleições presidenciais norte-americanas e expressou apoio à Palestina no conflito histórico contra Israel.

A Disney foi obrigada a reforçar a segurança da israelense Gal Gadot, 39, que sofreu ameaças de morte após um post pró-Palestina de Zegler gerar alvoroço. "Ela não entendia as repercussões de suas ações no que diz respeito ao que isso significava para o filme, para Gal, para qualquer um", afirmou uma fonte anônima à revista Variety.

Rachel teria, inclusive, negado um pedido do produtor do live-action, Marc Platt, para apagar a publicação-problema. Na ocasião, ele viajou para Nova York apenas para tratar pessoalmente com ela do assunto, mas o post em questão permaneceu.

"Branca de Neve" arrecadou US$ 87 milhões mundialmente em seu primeiro fim de semana em cartaz - números considerados decepcionantes. O longa traz Rachel na pele da personagem-título, enquanto Gal Gadot dá vida à Rainha Má, madrasta invejosa da heroína.