O que aconteceu antes de palestino vencedor do Oscar ser levado por Israel

O diretor vencedor do Oscar por um documentário sobre o conflito israelense-palestino foi preso no final da segunda-feira durante um impasse sobre uma tentativa de colonos de roubar ovelhas de fazendeiros palestinos na Cisjordânia ocupada, disse uma testemunha.

Hamdan Ballal, codiretor do premiado "Sem Chão", estava participando de uma reunião para o Iftar, o fim do jejum diário do Ramadã, no vilarejo de Susiya, perto de Hebron, quando um grupo de colonos atacou a reunião, afirmou Jihad Nawajaa, chefe do conselho local de Susiya.

"Dezenas de colonos atacaram a reunião durante o Iftar", disse Nawajaa à Reuters por telefone. "Os jovens saíram para impedi-los, e houve cerca de oito feridos do nosso lado."

A polícia israelense prendeu três homens, incluindo Ballal, que foi ferido durante o impasse, disse ele. Não ficou clara a gravidade do ferimento.

As Forças Armadas israelenses disseram que a polícia e os soldados intervieram depois que palestinos atiraram pedras nos veículos de cidadãos israelenses. Três palestinos suspeitos de atirar pedras contra eles foram presos.

Ele negou relatos de que pelo menos um dos palestinos foi preso em uma ambulância.

"Sem Chão", um filme sobre o deslocamento israelense de uma comunidade palestina, codirigido por diretores palestinos e israelenses, ganhou o Oscar neste ano.