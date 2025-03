Diego Hypolito descarta conversa com João Gabriel: 'Não quero canalizar energia para isso'

As palavras do Sincerão continuam movimentando a casa do Big Brother Brasil 25. Emparedado, Diego Hypolito desabafou com seus aliados do Quarto Anos 50 na manhã desta terça-feira, 25, e afirmou não considerar conversar com João Gabriel nesse momento. O ex-ginasta não gostou de ter ouvido que estaria de férias na casa durante o Sincerão da noite de ontem, 24.

Daniele Hypolito contou aos aliados o que havia acontecido na noite anterior, em que, depois de João Gabriel ter falado coisas ruins de Diego no Sincerão, a irmã também se estranhou com o goiano e conversou com João Pedro.

Daniele saiu em defesa do irmão e explicou porque tomou a atitude de conversar com os gêmeos. "Falar que você está aqui de férias, não gostei. Falar que eu estou aqui de férias, não gostei! Você pode não ter falado, mas eu me doí duas vezes: uma por mim, porque não estava lá para me defender, e outra pela pessoa, porque eu sei o quanto você trabalha e o quanto você é gentil", disse a ex-ginasta.

João Gabriel pediu para conversar com os irmãos, mas Diego se incomodou. "A Daniele é uma pessoa e eu sou outra. Por que eu tenho que conversar em conjunto com a Dani?", questionou. Aline e Vinícius, que presenciaram algumas das falas, tentaram explicar o que viram da situação.

Diego então disse que não tem interesse em conversar com João Gabriel, especialmente hoje, que está no Paredão. "Eu fui julgado mais uma vez no Sincerão e eu nem sabia que minha irmã tinha ido conversar com os ‘Joãos’. As pessoas têm que entender que a Daniele é uma pessoa e eu sou outra. Nossas opiniões são muito diferentes."

Ele ainda brincou com a possibilidade de ter que falar com alguém depois de ser ofendido. "Jogou ovo na minha cabeça e falo: ‘Obrigado por ter jogado ovo na minha cabeça, porque desse ovo eu peguei e fiz um bolo, estava maravilhoso! Sei que estava com um pouquinho de cabelo, mas estava uma delícia! Obrigado por ter jogado ovo na minha cabeça, tá? (...) Isso me fez melhorar o meu lado interior, eu sou uma pessoa melhor agora", debochou.

Diego reforçou que não tem interesse em conversar com João Gabriel neste momento. "O que vai adiantar vir conversar comigo hoje? Hoje é um dia importante pra mim. (...) Eu quero estar bem com vocês. Eu não vou canalizar minhas energias pra isso."

Mais tarde, em conversa apenas com Daniele, Diego ainda disse que, caso volte do Paredão e pegue o Líder, imediatamente colocará João Gabriel no Paredão porque não gostou do que foi dito sobre ele.