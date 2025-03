Diego diz que João o 'tirou do sério' e nega diálogo: 'Tô sobrecarregado'

Após trocarem farpas no Sincerão de ontem no BBB 25 (Globo), Diego Hypolito e João Gabriel têm se evitado.

O que aconteceu

Após a dinâmica, o goiano procurou o ginasta para conversar, mas não obteve sucesso. "Quero conversar com você. Você pode, agora? Ou não está em um momento bom? Com você e a Dani", disse.

Diego descartou o diálogo. "Você se incomoda da gente falar amanhã, irmão? Eu não queria conversar hoje… Eu tô tão sobrecarregado. Você está incomodado comigo com alguma coisa?"

João Gabriel respondeu que "sim". "Mas se você não quiser conversar agora, pode ficar tranquilo tranquilo", disse. "É sobre a dinâmica mas pode ficar de boa, depois a gente conversa, pode descansar".

Vitória, que estava com o amigo, aconselhou o ginasta a conversar com o brother no dia seguinte.

Mais tarde, já na cama, Diego questionou o apontamento de João Gabriel sobre ele no Sincerão e disse que o brother conseguiu "tirá-lo do sério". "Colocar em pauta as pessoas que acreditaram em mim a minha vida inteira, falar que eu tô de férias?", disse.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas