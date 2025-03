Dhu termina 'Mania de Você' poderosa; veja o final da personagem

No capítulo desta terça-feira (25) de "Mania de Você" (Globo), Dhu (Ivy Souza) aceita o convite de Luma (Agatha Moreira) para ser a chef do restaurante.

Além da conquista profissional, Dhu vê Iarley (Lucas Wikhaus) se tornando um homem responsável e Lorena (Liza del Dala) finalmente trabalhando para sustentar seu filho.

No amor, Dhu também se realiza, firmando uma relação ainda mais sólida ao lado de Wagner (Bruno Quixotte).

Dhu (Ivy Souza) e Luma (Agatha Moreira) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Mércia afirma a Molina que terá a família com que sempre sonhou. Ísis cai em uma armadilha. Mércia convida Mavi e Luma para encontrar com ela e Molina. Mavi aceita o convite de Mércia e Molina, com a intenção de descobrir o esconderijo dos dois.

Tomás pede um tempo para Evelyn. Luma e Mavi chegam à ilha do Corvo e ficam desconfortáveis na presença de Mércia e Molina.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.