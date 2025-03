Denúncia e exposição: quem é CEO que correu atrás do filho de Piovani

O empresário João Ricardo Mendes, 44, da empresa de viagens Hurb, virou alvo dos sites de entretenimento nos últimos dias após vir a público um vídeo de três anos atrás em que ele brincava com Bem, filho de Luana Piovani e Pedro Scooby, com um lança-chamas recreativo.

No vídeo, a criança de 6 anos, usando uma máscara de Stormtrooper, personagem de "Star Wars", foge de Mendes, que acende o fogo algumas vezes. No entanto, essa não a primeira polêmica do dono da Hurb, que já esteve envolvido em investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro por ameaças e injúrias raciais.

Quem é João Ricardo Mendes

João Ricardo Mendes é empresário desde a adolescência. Aos 18 anos, abriu uma barraca de bebidas na Praia do Pepê, no Rio de Janeiro —logo depois, fez um intercâmbio para Londres, onde estudou inglês e se conectou com profissionais do mercado financeiro.

Em 2011, fundou o Hotel Urbano, que viraria o Hurb. Inspirado pelo site Peixe Urbano, o empresário e seu irmão fundaram a empresa, buscando vender pacotes de viagens, em meio à febre brasileira das compras coletivas.

Durante a pandemia, no entanto, a empresa de João entrou em uma crise. No auge da covid-19, a empresa vendeu pacotes abaixo do valor do mercado, mas, pós-pandemia, Mendes quis continuar com essa política, tendo dificuldade para cumprir com os contatos firmados.

João Ricardo Mendes está envolvido com diversas polêmicas Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Segundo O Globo, uma fonte de dentro da Hurb disse que Mendes "só pensou em vender, nunca em como honrar os pacotes". De acordo com funcionários da empresa, em 2023 e 2024, o ex-CEO —já que ele renunciou após a crise se intensificar— ignorava todas as estratégias para solucionar o problema.

Em 2023, João Ricardo Mendes foi pego fazendo ameaças e xingando clientes em grupos de WhatsApp. Em um grupo de reclamações sobre a plataforma, o ex-CEO chamou um cliente de "retardado" e "bundão", além de ameaçá-lo e vazar seus dados, dizendo "para quem quiser passar trote".

No ano passado, ele esteve envolvido em uma investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O empresário foi denunciado por um ex-funcionário da Hurb, que o acusou de ameaça de violência física, injúria racial, humilhação e calúnia.

No começo de 2025, a Hurb demitiu mais de 200 funcionários. Mesmo fora da posição de CEO, Mendes comanda a empresa como o maior acionário da Hurb, e foi responsável pela decisão da demissão em massa, justificando que seria para implementar uma "estratégia de negócios mais enxuta e eficiente".

Mais cedo nesse ano, o ex-CEO acusou a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) de prejudicar a empresa. De acordo com ele, a secretaria demorou para assinar um documento e, por isso, "o Hurb teve que demitir de 500 a 600 pessoas", segundo vídeo do próprio Mendes.