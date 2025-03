Dantinhas: Aline eliminada por 'plantas' mostrará que o BBB 25 está falido

Aline disputa sua permanência no BBB 25 contra Maike e Diego Hypolito. Segundo as parciais da enquete UOL, a sister corre perigo de ser eliminada no 10º Paredão do programa. No Central Splash, Dieguinho e Dantinhas apontaram que este seria um resultado muito ruim para o jogo.

Dieguinho acredita que a sister não teve um bom desempenho durante o último Sincerão, dinâmica que antecede a eliminação, e isso pode contribuir para a sua eliminação de hoje —apesar dele não querer que ela deixe o reality. Aline levou uma chamada de Tadeu Schmidt ao enrolar para triturar a foto da família de Delma para dar a chance dela ver os parentes por mais tempo.

A gente não esperava isso da Aline nessa altura do campeonato, de brigar com a direção, brigar com o Tadeu para poder beneficiar uma participante com uma foto (...) Me decepcionei. Não era essa a Aline que eu estava vendo brilhar nas últimas semanas.

Dieguinho

Sobre a composição do Paredão, Dantinhas opina que a saída de Aline é algo difícil de engolir, principalmente porque ele está na disputa contra Maike e Hypolito, participantes que ele considera plantas no jogo.

É extremamente bizarro a Aline sair para duas plantas. Maike e Diego são duas plantinhas que não entregaram nada nesse novo, totalmente irrelevantes (...) Mostra realmente que o BBB está praticamente falido.

Dantinhas

