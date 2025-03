Daniele Hypolito desabafa e toma atitude no BBB 25: 'Não vou mais'

Daniele Hypolito desabafou na tarde de hoje do BBB 25 (Globo) e contou a Aline e Delma que não irá mais cozinhar dentro do programa.

O que aconteceu

Delma contou que Vilma fez a comida da Xepa e não avisou a outros brothers. Aline respondeu. "Antigamente, quer dizer, hoje ainda faz, mas tem gente que não vai querer fazer, mas tá tudo bem também".

Daniele, então, desabafou. "Eu não vou ficar mais indo pra cozinha não, gente. Não vou ficar mais indo para cozinha me preocupando não",

Aline a questionou. "Mas tu não ia porque gostava?".

A ginasta completou que não deixará que usem a cozinha contra ela no jogo. "Aline, gostar é uma coisa, agora você ficar fazendo as coisas e você leva que você tem jogo morno, que tem isso, aquilo. Não vou ficar, vou ficar curtindo piscina, outras coisas. Não vou ficar mais na cozinha não".

Eu vou porque eu gosto, Aline. Eu faço as coisas porque eu gosto, mas agora, quem quiser fazer comida, que vá fazer. Eu não vou ficar não para depois ficar que tem jogo morno, porque isso, aquilo. Vai e faz. Aline

