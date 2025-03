Cristiana Oliveira desabafa sobre 9 anos de menopausa: 'Vivi tudo de ruim'

Cristiana Oliveira, 61, falou sobre suas experiências com a menopausa.

A atriz gravou um vídeo e revelou que já lida com isso há 9 anos. "Eu já estou no nono ano da menopausa, eu comecei nos 52. Eu acho que eu vivi tudo de ruim, só que eu não entrei em negação", disse ela em seu relato no Instagram.

Cristiana contou que, no início, optou por não fazer reposição hormonal. "Eu tinha o hábito péssimo de fumar. Graças a Deus, estou com 4 anos que eu larguei. Aí, médicos que eu consultei falavam que existia o risco de ter algum problema cardíaco", explicou.

A eterna Juma de "Pantanal" (Manchete) afirmou que nem todos entendiam o que ela estava passando. "Enfrentei de todas as maneiras. Acho que fui muito incompreendida, mas também tentei entender o outro", recordou.

Uma vez eu levei o meu marido no meu médico e falei: 'Explica pra ele o que é a menopausa?'. Pra ele entender que aquilo era uma coisa além do meu controle. Cristiana Oliveira

A atriz revelou que seu maior desafio foram as ondas de calor, que a deixavam com a roupa molhada, pingando, de tanto suor. "O que mais me incomodou foram os fogachos. Foi aquela coisa de estar parada e estar sentindo um calor", detalhou.

Cristiana ainda deixou seu conselho às mulheres que estão vivendo a mesma fase da vida. "Procure seu médico e vai com o que você se sente melhor. [...] Cada mulher é única, tem que ver o que é melhor para ela", opinou.