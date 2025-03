Sem anistia! Renata deturpa fato e vira 'grupo de zap' do BBB 25, diz Chico

Renata tem sido um dos temas mais comentados do BBB 25 desde que voltou da Vitrine do Seu Fifi, quando teve acesso a informações importantes sobre o jogo. A participação da bailarina no programa desde então foi assunto no Central Splash desta terça-feira (25).

Na última semana, Renata ganhou a liderança e indicou Aline para o Paredão. Durante o Sincerão da noite passada, elas protagonizaram um grande embate, com temas que já foram debatidos em outros momentos.

Bárbara acredita que Renata não foi clara nas acusações contra Aline durante a dinâmica do Sincerão, e talvez não tenha escolhido muito bem as palavras para confrontar a sister. "Ficou muito nas entrelinhas".

Para Chico, desde que a bailarina saiu da Vitrine ela tem apostado em uma postura de deboche e indiretas, algo que parecia que não iria acontecer.

O colunista do UOL acredita que ela tem usado de forma muito "frágil" as informações que conseguiu coletar durante sua passagem pela dinâmica, e até deturpa algumas coisas —como um "grupo de WhatsApp" de fake news.

São coisas que ela tem deturpado de alguma maneira para parecer pior do que são [...] São argumentos fracos e que tem sido desmontados consistentemente. Basta analisar de fora e de um jeito imparcial. Acho que fica uma coisa boba e raso para quem tanta informação de fora.

Chico Barney

O problema é quando você não tem estofo para sustentar um argumento. Ela é praticamente um 'grupo de zap' ambulante

Chico Barney

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.