Caso Kim Sae-ron: ex-namorado nega que Kim Soo-hyun tenha culpa por morte

Um ex-namorado de Kim Sae-ron, que foi encontrada morta no mês passado, aos 24 anos, afirmou que o ator Kim Soo-hyun, 37, não teve nenhum envolvimento com as motivações que levaram a sul-coreana tirar a própria vida.

O que aconteceu

Em entrevista ao portal coreano The Fact, um ex-namorado da atriz afirmou que ela sofreu com supostas agressões verbais e físicas de um homem apontado como marido dela. Ainda de acordo com o rapaz, que não quis ser identificado na matéria, este suposto homem com quem ela se relacionava vivia em Nova York (EUA).

Sae-ron teria conhecido o rapaz no final de 2024 e se casado apenas nesse ano. Quando o homem começou a demonstrar comportamentos abusivos, ela entrou em contato com o ex-namorado em busca de apoio.

Assim que o suposto marido encontrou as mensagens, ameaçou matá-la, ainda de acordo com o ex-namorado. Vale lembrar que a policial descartou sinais de um crime durante as investigações.

Ele também afirmou que Kim Sae-ron sofria com a falta de apoio de sua família e criticou a atitude da tia em acusar Soo-hyun publicamente. "Como alguém que conhecia Sae-ron melhor do que ninguém, é absurdo para mim que a tia dela apareça de repente, diga ser parte de sua família enlutada e agora esteja divulgando a narrativa de que Kim Sae Ron morreu por causa de Kim Soo-hyun... O fato de nenhum deles saber que ela se casou com o homem de Nova York prova o quão pouca comunicação havia entre eles".

O ex-namorado de Sae-ron revelou que, em novembro de 2024, a artista se automulou e precisou de uma cirurgia de emergência. Mesmo diante da situação, a família não teria respondido às ligações, nem aparecido no hospital.

Eles mal se importavam quando ela estava viva. Mas agora que ela se foi, eles estão desenterrando um relacionamento de anos atrás com um ator famoso? Tem que haver um motivo oculto por trás disso. Eu nunca conheci Kim Soo-hyun, mas eu só posso imaginar o quão injustiçado ele deve se sentir, recebendo tanta reação negativa só porque ele é uma celebridade popular

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil