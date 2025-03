Can Yaman chega para o lançamento da série 'El Turco' no Rio

Can Yaman, 35, participou do lançamento da série El Turco, hoje, no Rio. A série está disponível no Globoplay.

O ator turco, que está em sua terceira visita ao Brasil desde 2019, causou alvoroço ao chegar para o evento. O artista é sucesso em produções turcas, como, por exemplo, A Sonhadora e Sr. Errado, que também estão no Globoplay.

Estrelada por Can, a série El Turco fez sua estreia mundial no dia 21 de março. A trama mistura ação, aventura e romance em uma história de época envolvente, baseada na lenda de La Turchia, um festival celebrado há mais de 300 anos na vila italiana de Moena.

Em "El Turco", Can Yaman é Balaban, um soldado do Império Otomano; série está disponível no Globoplay Imagem: Divulgação

Can Yaman nasceu em Istambul, na Turquia, mas sua família é da Albânia. Como cursou o ensino médio em um colégio italiano, fala o idioma fluentemente. Seu aniversário oficial é no dia 8 de novembro, mas ele nasceu às 23h55 do dia 7 de novembro.

Em 2013, Can Yaman foi convidado para o casamento de um amigo em Moscou e acabou no set da série russa Yasmin (2013), onde seu colega trabalhava, e foi contratado para fazer um pequeno papel. Foi a primeira vez que ele participou de uma produção de TV.

É formado em Direito pela Universidade de Yeditepe. Chegou a atuar como advogado até conseguir seu primeiro papel na televisão, na série Assuntos do Coração (2014).

O sucesso internacional começou com A Sonhadora (2018). O ator desenhou tatuagens no corpo para a gravação das produções em que participou, mas ele não tem nenhuma tatuagem de verdade.

Can Yaman é fluente em turco, inglês e italiano. Ele também fala um pouco de alemão e espanhol e tem se arriscado no português em sua visita ao Brasil.

Veja o trailer

