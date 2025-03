Bruna Marquezine dá risada ao ser gravada e web aponta deboche a Virginia

Ivete Sangalo estava reunida com Preta Gil e amigos quando gravou Bruna Marquezine, que cai na gargalhada após brincadeira de Fernanda Paes Leme. Web apontou deboche e lembrou da polêmica com Virginia, quando a atriz teria supostamente se recusado a aparecer nos vídeos da influenciadora.

O que aconteceu

Ivete ainda brincou com os famosos presentes. "Ali temos um grupo, temos Preta, Dudu, Jude - pagando peitinho — botando uma meia compressora [em Preta]. Ali temos nossa musa master [Preta], Léo, um novo homem, fazendo cabelo.

"E aqui temos essa [linda Bruna]", diz Ivete ao gravar Bruna. Então, Fê Paes Leme fala: "Ela não, ela não. Ela não aparece", enquanto tenta tapar o rosto da atriz.

Bruna Marquezine cai na gargalhada junto com Paes Leme. Ivete não parece ter captado a piada interna e segue falando: "Vocês querem saber do que a gente está tratando? Da sua vida [risos]. Estamos aqui falando de assuntos muitos sérios e têm a ver com você. Se você não sentiu sua orelha coçando".

No X (antigo Twitter), internautas apontaram deboche para Vírginia Fonseca, influenciadora casada com o ex-cunhado de Bruna Marquezine, Zé Felipe, irmão de João Guilherme, último namorado de Marquezine: "A Ivete Sangalo indo filmar a Bruna Marquezine, e todos rindo lembrando dos storys da Virgínia", escreveu o perfil @futeas.