Ben Affleck fala pela 1ª vez sobre divórcio de Jennifer Lopez: 'Não existe uma única resposta'

Após quase sete meses da separação, o ator Ben Affleck falou pela primeira vez sobre o seu divórcio com a cantora Jennifer Lopez. Em entrevista à revista norte-americana GQ nesta terça-feira, 25, o astro de Hollywood desabafou sobre o fim do seu relacionamento e os rumores que cercaram o término.

"Há uma tendência de analisar términos de relacionamentos e querer identificar as causas principais do fim, ou algo do tipo. Mas, sinceramente, a verdade é muito mais cotidiana do que as pessoas provavelmente acreditariam ou achariam interessante", afirmou o ator.

"Não houve escândalo, novela ou intriga. A verdade é que, quando você pergunta para alguém: ‘Ei, o que aconteceu?’, não existe uma resposta do tipo: ‘Foi isso que aconteceu’", pontuou.

"É só uma história sobre pessoas tentando se entender na vida e nos relacionamentos da forma mais cotidiana possível", relatou o ator.

Ao longo da entrevista, Affleck reiterou seu respeito por Jennifer Lopez, mas deu a entender que o relacionamento dos dois não funcionou por motivos que fogem do controle dos dois.

O casal chegou a namorar e noivar entre 2002 e 2004, mas acabou se separando. Em 2021, eles voltaram a namorar e se casaram em 2022. O casamento, no entanto, foi encerrado em agosto de 2024.