Aline ou Maike? Parcial final UOL indica chance de virada em 10º Paredão

O décimo paredão do BBB 25 (Globo) tem uma disputa entre Aline, Diego Hypolito e Maike. Veja o que diz a parcial final da enquete UOL sobre o resultado.

O que diz a enquete UOL

A parcial final, às 22h40, trouxe uma nova virada na disputa acirrada entre Maike e Aline. Agora, Aline seria a eliminada, com 51,51% dos votos.

Maike, eliminado na parcial anterior, agora estava em segundo lugar. O nadador teria 47,37% dos votos.

Diego Hypolito se mantém confortável na disputa. O ex-ginasta tinha apenas 1,12% dos votos.

O anúncio do participante eliminado acontece hoje. O resultado é informado durante a exibição do programa na TV Globo, que tem previsão de início segundo a emissora para as 23h (de Brasília).

Parciais da enquete UOL hoje:

7h20 - Aline: 51,9% / Maike: 46,67%

10h33 - Aline: 50,62% / Maike: 47,96%

12h36 - Maike: 50,01% / Aline: 48,53%

14h30 - Maike: 50,4% / Aline: 48,27%

16h02 - Maike: 50,54% / Aline: 48,14%

17h40 - Maike: 50,98% / Aline: 47,72%

19h - Maike: 51,21% / Aline: 47,52%

