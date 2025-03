Cliente atacada por garçom no Pesadelo na Cozinha expõe bastidores da treta

Letty Torres, jovem que foi agredida verbalmente durante as gravações no "Pesadelo na Cozinha" (Band) deu sua versão sobre o que aconteceu.

O que aconteceu

Letty foi uma das clientes do Dona Acarajé, restaurante ajudado por Erick Jacquin no programa. O estabelecimento, situado no Jaçanã, bairro da Zona Norte de São Paulo, foi o escolhido para o último episódio desta temporada da atração.

Um dos garçons tratou Letty com rispidez e chegou a disparar palavrões. O comportamento explosivo do rapaz aconteceu após a jovem reclamar que em seu prato não tinha carne seca como havia pedido. Contudo, o funcionário havia ido à mesa onde ela estava para avisar que não havia mais a iguaria e questionou se poderia servir mandioca e batata frita em uma só porção.

Falei que não tinha carne seca. Você achou que a carne seca vinha com o quê? Com a mandioca? Você tá se fazendo de louca? Você acha que tem algum otário aqui? Então já era, caralh*. Fica suave nessa porr*. Ex-funcionário do Dona Acarajé

Em seguida, o garçom aparece confrontando Jacquin. O rapaz pede passagem para o chef francês, que diz que não vai deixá-lo passar antes de conversar com ele. Porém, o funcionário do restaurante insiste em sair do local de forma incisiva.

Em seu TikTok, Letty Torres explicou que participou do programa por meio de uma agência de modelos. "A produção [da Band] entra em contato com as agências e convidam modelos para participar por um dia no Pesadelo da Cozinha, para ser cliente. A gente não tem cachê. E não é figuração, não tem roteiro. É justamente para lotar o restaurante", contou a influenciadora.

A modelo disse que pediu carne seca e não soube antes que não havia o ingrediente. "O cara anotou e foi lá no fundo na cozinha e 'passou' a carne seca e falaram que não tinha lá na cozinha. Não falaram nada para a gente. Quando chegaram na gente o cara falou: 'a gente não tem carne seca mais mandioca, pode ser mandioca com batata?'. Nós que estávamos na mesa entendemos que a carne seca viria separada da mandioca e a mandioca viria com a batata separadamente]", alegou Letty.

Quando ele trouxe o arroz para a mesa, eu perguntei 'moço e a minha carne seca?'. Ele não me deu tempo de explicar. Ele não me perguntou outra coisa. Ele logo foi cavalo comigo. Então, para os haters de plantão que estão me xingando, em momento algum eu destratei. Enquanto eu estava sendo destratada, eu fiquei olhando tentando refutar, mas não conseguia Letty Torres

Jovem disse que conseguiu se explicar quando a produção gravou seu depoimento. "Gente, Veio copo sujo, não veio suco, e eu não comi. Mesmo depois dessa discussão poderia ter vindo qualquer outra coisa e eu não comi, porque não veio, entendeu? Foi uma falha do restaurante", declarou.

Ela ainda ressaltou que não quer fazer críticas ao garçom que a atendeu. "Não quero ficar criticando o cara, por que realmente acho que ele estava sob pressão, tinha muita câmera, tinha muita gente e eles não estavam acostumados. Só que de certa forma ele foi muito grosso, tanto que depois o Jacquin veio pedir desculpas, por que eu não fiz nada. Por que nós interpretamos que a carne seca viria separada da mandioca e da batata", explicou.

Letty garantiu que não soube o que aconteceu na cozinha, somente agora com a exibição do programa. O episódio completo vai ao ar na Band nesta terça (25), às 22h30. Este e todos os anteriores estão disponíveis na Max.