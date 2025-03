Após Sincerão dramático, botão de desistência fica verde no BBB 25

O botão de desistência voltou a ficar verde no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Os participantes tiveram um Sincerão que os deixou abalados na noite de ontem. Na dinâmica, eles tiveram que apontar a pessoa com quem menos se importavam na casa e destruir um objeto afetivo do escolhido.

A atividade despertou fortes emoções nos brothers. Daniele discutiu com João Pedro e João Gabriel, Aline e Renata se abraçaram após semanas de embates e Vilma chorou nesta manhã, queixando-se de que não havia sequer conseguido dormir.

No início desta tarde, o botão de desistência ficou verde novamente. Com isso, os brothers podem apertá-lo caso queiram desistir do jogo.

