Após 'brincadeira' com lança-chamas, Datena detona Scooby e defende Piovani

Datena, 67, comentou sobre o vídeo que voltou a viralizar de Bem correndo de um lança-chamas durante uma brincadeira com João Ricardo Mendes, CEO do site de viagens Hurb, amigo de Pedro Scooby.

O que aconteceu

Durante uma interação do Fofocalizando com o Tá Na Hora, o jornalista foi convidado a comentar sobre o caso. O vídeo foi publicado no Facebook de João Ricardo, ao qual Splash teve acesso, no dia 7 de julho de 2022.

Avaliando se triturava ou não a situação, Datena criticou o fato de Scooby permitir que isso tivesse acontecido. "Brincar com fogo com criança, eu trituro umas 78 mil vezes, porque pode dar ruim né? Uma criança, você brincar com fogo, não é legal. Eu trituraria também".

O apresentador ainda defendeu Luana Piovani, que se mostrou aflita após o vídeo voltar a repercutir. "Eu sou fã do Scooby, ele gosta de uma polêmica, mas gostar de polêmica igual à Luana são poucos. Mas aí ela tá certa, tá defendendo o filho. Brincadeira boba, isso não é brincadeira de criança. Marmanjo, quando quer se meter com coisa de criança, não tem sensibilidade", afirmou.

Datena tritura ou não tritura a situação com o filho de Pedro Scooby e Luana Piovani? #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/3G5cLofMjl -- Fofocalizando (@pfofocalizando) March 25, 2025

Splash procurou Scooby para comentar a situação. "Olha que eu postei na época e ninguém falou nada, mas, olhando hoje, é uma brincadeira que não permitiria mais", declarou o surfista.



Já Luana Piovani, também procurada por Splash, se disse "estarrecida" com a situação em que viu o filho. "Estou estarrecida, tremendo. Nem todo homem, mas sempre um homem. Vídeo antigo, mas estará atravessado no meu peito e memória para sempre." A atriz ainda afirmou que, na época, Bem tinha apenas seis anos. "Vejo isso começa a tremedeira, ânsia e desespero. Eu realmente não sei o que dizer, meu corpo nesse caso fala por mim".