Com ritual hindu, Anitta celebra 1ª das quatro comemorações de aniversário

A cantora iniciou a comemoração dos 32 anos — completos no próximo domingo, dia 30 —, com uma celebração intimista com amigos e presença internacional do "rock star do yoga", o cantor americano Krishna Das.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (25), Anitta celebrou a primeira das quatro festas de aniversário de 32 anos. Ela compartilhou fotos meditando e com chuva de pétalas de rosas ao lado dos amigos.

Ela recebeu uma atração internacional conhecido por seus cânticos sagrados hindus: "Ainda não acredito que tive a honra de ter Krishna Das cantando na minha celebração do aniversário. Eu me sinto tão grata e abençoada".

Krishna iniciou sua trajetória espiritual ainda na década de 60. Anitta também tem compartilhado seus passos rumo a um caminho mais espiritual e celebrou a chegada do outono em ritual.

Hoje, a cantora explicou que decidiu comemorar uma semana a chegada da nova idade: "Como vocês sabem, eu amo celebrar meu aniversário. Esse ano decidi fazer uma semana inteirinha de festa, demonstrando o quanto estou grata pela minha vida".

Anitta afirmou que é uma grande fã de Krishna Das ao falar do inesperado aceite do artista que também já foi indicado ao Grammy: "Na primeira festa da semana tive a honra de receber um ídolo que nunca imaginei que teria na minha casa cantando pra todos nós. Gratidão a todos da equipe do Krishna Das, a minha família, meus amigos e todos que se juntaram hoje nessa vibração incrível".

Anitta afirmou estar muito feliz: "Meu coração está transbordando de felicidade, gratidão e amor incondicional e bora se preparar que amanhã tem mais festa, e depois mais, e depois mais...".