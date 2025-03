Aline vai sair? Enquete UOL pega fogo e paredão será decidido no detalhe

O décimo paredão do Big Brother Brasil promete uma definição apertada, segundo a enquete UOL desta tarde. Aline e Maike travam uma disputa acirrada, com cada voto sendo decisivo para a permanência no reality show da Globo.

O que diz a enquete UOL

De acordo com a parcial das 17h40, Maike é o favorito para deixar o programa, acumulando 50,98% dos votos. O vendedor teve um aumento significativo na rejeição ao longo do dia, ultrapassando Aline, que liderava as parciais anteriores.

A ex-policial apresentou uma recuperação importante nas últimas horas. Se ontem era a mais votada para sair, hoje conseguiu inverter a situação e repassar a liderança da eliminação para seu adversário direto. No último levantamento, Aline somou 47,72% dos votos.

Enquanto isso, Diego Hypolito segue no paredão sem grandes preocupações. Segundo a enquete, o ex-ginasta tem apenas 1,3% dos votos e não corre risco de eliminação.

O resultado oficial será anunciado hoje à noite. A edição do reality show irá ao ar após a transmissão do jogo do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o que alterou a programação da Globo.

Parciais da enquete UOL hoje:

7h20 - Aline: 51,9% / Maike: 46,67%

10h33 - Aline: 50,62% / Maike: 47,96%

12h36 - Maike: 50,01% / Aline: 48,53%

14h30 - Maike: 50,4% / Aline: 48,27%

16h02 - Maike: 50,54% / Aline: 48,14%

17h40 - Maike: 50,98% / Aline: 47,72%

BBB 25 - Enquete UOL - Quem você quer eliminar no décimo Paredão? Resultado parcial Total de 1873689 votos 47,52% Aline 1,28% Diego Hypolito 51,20% Maike Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1873689 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação: