A fofoca de Gigi que vai transformar a vida de Joyce em 'Volta por Cima'

No capítulo desta terça-feira (25) de "Volta por Cima" (Globo), Gigi conta para Joyce que Sebastian e Yuki terminaram.

A partir dessa informação, a irmã de Belisa fica cheia de esperanças em finalmente viver um romance com o mordomo.

Isso, porém, só deve se concretizar após uma passagem de tempo na novela das 19h. Sebastian toma coragem e convida Joyce para sair.

Sebastian (Fábio Lago) e Joyce (Drica Moraes) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo. Violeta diz a Cacá que ela não tem direito a nada de sua família. Madalena discute com Ana Lúcia. Jão conversa com Sidney sobre a paralisação dos funcionários. Tati aconselha Osmar a contar para Violeta que ela não está mais no comando dos negócios.

Cida se emociona com o tratamento que Sidney dá a Lucas. Chico alerta Madalena sobre Cacá. Osmar ameaça Cacá. Funcionários da viação Estelar e Formosa aderem à paralisação. Zezito fotografa Marco e Violeta conversando. Jão pede demissão da viação Estelar. Jayme flagra Alberto com Tereza no colo e se enfurece. Gerson questiona Violeta sobre seu encontro com Marco.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.