Virginia Fonseca usa bolsa grifada de meio milhão em viagem ao Uruguai

Virginia Fonseca, 25, está em Punta Del Este, no Uruguai, com os amigos, e o marido, Zé Felipe, 26.

O que aconteceu

Nesta segunda-feira (24), a influenciadora publicou fotos em suas redes sociais, em que aparece usando uma bolsa da grife Hermès. A Hermès Birkin Picnic 25 Handbag Barenia Rattan está avaliada em R$ 500 mil.

Na legenda, Virginia celebrou o passe livre, já que ela e o cantor estão sem os filhos. "Vivendo.com! Primeira viagem que fazemos com amigos, sem as crianças e ta sendo incrível pra nós! Muito feliz com tudo, sou grata por ter vocês na minha vida, obrigada por essa viagem sensacional. Toda honra e glória a Deus, 2025 é NOSSO".

A edição especial da marca francesa que custa US$ 78 mil (R$ 447 mil), que é revendida por até R$ 500 mil pela exclusividade, não é a única no closet da empresária. Virginia tem outros modelos da Hermès, como uma Kelly preta tradicional de cerca de R$ 200 mil, e uma Birkin cor-de-rosa de cerca de US$ 220 mil, ou R$ 1,2 milhão.