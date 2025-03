Maike ou Aline? Parcial de Enquete UOL mostra disputa do 10º Paredão do BBB

O décimo paredão do BBB 25 (Globo) está aberto e tem Aline, Diego Hypolito e Maike disputando a preferência do público. Veja o que diz a enquete UOL sobre o resultado.

O que diz a enquete UOL

A parcial das 22h mostra Maike subindo seus votos. A diferença entre o brother e Aline não era mais de menos de 1% e o nadador somava 50,23%.

Aline apresentou uma redução de sua porcentagem. A sister somava 48,04%.

Diego Hypolito se mantém confortável na disputa. O ex-ginasta tinha apenas 1,73% dos votos.

O anúncio do participante eliminado acontece amanhã. O resultado é informado durante a exibição do programa na TV Globo, que tem previsão de início segundo a emissora para as 23h (de Brasília).

