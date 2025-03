'The White Lotus': cena sexual entre irmãos divide opiniões nas redes

No último domingo (23), a série "The White Lotus" exibiu uma cena sexual entre os irmãos Saxon (Patrick Schwarzenegger) e Lochlan (Sam Nivola).

O que aconteceu

Após se beijaram no episódio 5, os dois irmãos participaram de um ménage. Os dois transaram com Chloe (Charlotte Le Bon).

No meio do sexo, Lochlan masturba Saxon. Como estavam bêbados e sob efeito de drogas, eles só lembram o que aconteceu no dia seguinte.

Nas redes sociais, a cena de incesto dividiu opiniões. "Acho perturbador achar o máximo os irmãos se pegando em 'The White Lotus'", disse um telespectador incomodado. "Confesso que fiquei com tesão com a cena dos irmãos em 'The White Lotus'", escreveu outro usuário do X (antigo Twitter).

MEU DEUS!!! Cena de sexo envolvendo dois IRMÃOS em 'The White Lotus' choca a internet.

. pic.twitter.com/qiIq8ZoB23 -- POINT POP (@Point__Pop) March 24, 2025

eu assim com a cena dos irmãos nesse episódio novo de the white lotus pic.twitter.com/pRpkbj52Gq -- MATT (@itsmarcosmatt) March 24, 2025

Mano o que os irmãos fizeram nesse ep de the white lotus... choque completo -- ? (@filipekbfr) March 24, 2025

eu acho perturbador o tt achar o máximo os irmãos se pegando em The White Lotus? gente tem um milhão de homens gostosos no mundo pra comer esse twink branquelo ele poderia descobrir a sexualidade dele com qualquer um deles plmdds pic.twitter.com/7Ek5o40H7q -- icy (@_icarusfall_) March 24, 2025

confesso que fiquei com tesão com a cena dos irmãos em the white lotus pic.twitter.com/w8UgVf0o3z -- bernardi (@onbernardi) February 24, 2025

gente? o irmao caçula do saxon pagou uma nele estou em choque, a cada minuto the white lotus consegue me impressionar #TheWhiteLotus

pic.twitter.com/Vbe0ClqYtH -- mvrilo esta ouvindo o ruby (@lirochanel) March 24, 2025

só to assistindo essa temporada de the white lotus pela trama dos irmãos msm pic.twitter.com/0XDxfvaVP6 -- . (@annehtway) March 24, 2025

Esse Ep 6 de The White Lotus foi divertido.



Tivemos o Saxon meio noiado por ter pegado o Lochlan e foi hilário os dois lembrando da noite anterior.



A amizade das amigas tá bem instável, e Leslie Bibs tá sendo a maioral.



O Timothy pensando em morte o ep todo. pic.twitter.com/9IPgdnmnLm -- Matheus Amaral (@cinestera) March 24, 2025