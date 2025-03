BBB 25: Guilherme 'vence' Sincerão e ganha áudio da esposa; veja dinâmica

Durante o Sincerão de hoje do BBB 25 (Globo), os protagonistas da semana precisaram jogar um Resta Um onde escolheriam tirar um objeto pessoal, um áudio da família ou uma foto da família de outro participante. O item que restasse seria entregue ao seu dono.

O que aconteceu

Participaram da dinâmica sete participantes, os protagonistas da semana. Foram os três emparedados (Aline, Diego Hypolito e Maike), a Líder Renata, o Anjo João Gabriel, Delma que comprou o Poder Curinga e Vinícius que atendeu ao Big Fone.

Um a um, eles deveriam escolher entre tirar a foto, o objeto ou o áudio de algum participante. Se o escolhido estivesse entre os sete, eles tinham direito a falar e o escolhido também possuía uma réplica. Se fosse alguém que ficou na casa, não havia fala.

Ao final da dinâmica, o item que restou foi o áudio para Guilherme, de sua esposa Letícia. Ele foi até a área externa para ouvir a mensagem.

Guilherme chorou bastante ao ouvir o áudio. "Oi amor, que saudade que tô de você. Por aqui tá tudo bem. Tô aqui te acompanhando todos os dias, te acompanhando e me enchendo de orgulho. Estou com você em cada passo enviando toda energia, amor e carinho. Fique forte e continue sendo essa pessoa maravilhosa e incrível que você é. Lembre-se que aqui meu coração bate por você."

