Repórter do SBT no RN vira 'meme nacional' com lagartixa: 'Não tenho medo'

Durante o "Tá Na Hora" (TV Ponta Negra/SBT) do Rio Grande do Norte, uma lagartixa subiu no corpo da repórter Juliana Lobo ao vivo.

O que aconteceu

Juliana Lobo cobria uma reportagem quando foi interrompida pelo pequeno réptil: "Meu Deus, no ao vivo acontece de tudo, viu?! Caiu uma lagartixa nas minhas costas, uma víbora". Víbora é como a lagartixa também é popularmente conhecida em algumas regiões do Nordeste.

Vídeo foi compartilhado pela TV Ponta Negra, afiliada do SBT no Rio Grande do Norte, no último sábado (22): "Não sei de onde ela veio, acho que são dos fios da rede elétrica ou telefonia. Não sei. Enfim, já saiu, já tirei ela", falou Juliana ao vivo.

Ao SBT News, a repórter deu mais detalhe do ocorrido: "Estava prestes a entrar ao vivo quando de repente eu senti um negócio gelado nas minhas costas. Aí mudei o microfone de mão bem rápido, bati e vi a lagartixa no chão".

A repórter disse que só depois viu que a lagartixa não caiu em cima dela: "Depois que a gente a gente foi analisar o vídeo, vimos que ela me escalou. Então acredito que ela veio do chão, subiu meu pé, passou pela minha perna, percorreu todo meu corpo até chegar nas minhas costas".

Juliana afirmou que não ficou com medo do animal: "Muita gente comentando que se fosse com ela teria entregado o microfone e corria, mas eu realmente não tenho medo. Aquilo não me abalou, segui no ao vivo como se nada tivesse acontecido".

Em sua conta do Instagram, Juliana brincou: "Ela virou meme nacional de novo... zerei o game", escreveu nos Stories. Veja o momento: