Raul Gil desabafa na Globo e critica etarismo ao comentar demissão do SBT

Raul Gil, 87, fez críticas ao etarismo e comentou sua saída do SBT durante participação no "Altas Horas" (Globo) no sábado (22).

O que aconteceu

Raul Gil falou sobre a sensação de estar fora da TV. O apresentador encerrou o contrato com o SBT em dezembro de 2024 após 14 anos trabalhando na casa.

A gente sente falta do público, do telespectador na rua. É um carinho muito grande que a gente tem pelo público e o público tem pela gente. Quando você fica fora da televisão... eu, por exemplo, sinto falta Raul Gil, no Altas Horas

Comunicador afirmou que desistiu de se aposentar. "Quando estive no Luciano Huck disse que iria me aposentar. Mas passou um mês, pensei, não vou me aposentar não. Se eu tiver que morrer no palco, vou morrer no palco", contou Gil.

Raul Gil em seu último programa no SBT Imagem: Reprodução/Instagram @programaraulgil

'Apresentador criticou o etarismo ao comentar a demissão do SBT. Em sua declaração, Raul Gil desabafou sobre a discriminação contra pessoas que têm mais de 60 anos, e foi bastante aplaudido no programa liderado por Serginho Groisman.

Voltei a fazer o programa, mas, de repente, parou o programa, acabou. Porque, como te falei, existe um preconceito de idade. 'Ah, fulano está velho', 'Sicrano está velho'. Não tem nada de velho. Velho é a pessoa que pensa que está velha. Eu não estou velho, eu sou mais jovem do que muitos jovens aí Raul Gil

Filho disse que Raul não tem planos de voltar à TV aberta no atual momento. Em entrevista a Splash, Raul Gil Junior negou que o pai estaria negociando com a RedeTV! e que, juntos, estão estudando um novo formato para que o apresentador possa voltar a trabalhar.