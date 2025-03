Rapper é acusado de estuprar turista após show na Espanha

O influencer e rapper britânico Yung Filly, 29, foi acusado de estuprar uma turista do Reino Unido em um hotel na Espanha, após fazer um show.

O que aconteceu

De acordo com a vítima, o rapper a violentou após se conhecerem em uma boate. A mulher, que tem por volta de 20 anos, diz que Yung Filly cometeu o crime no ano passado, quando ele se apresentou em Magaluf, ponto turístico da ilha espanhola Maiorca.

Segundo os relatos, a vítima voltou ao hotel e teve relações sexuais consensuais com um amigo do rapper. Ela contou à polícia que, após o encontro, este amigo a levou para ficarem juntos com o resto do grupo no quarto de Yung Filly, onde o artista alegadamente a violentou assim que conseguiu ficar sozinho com ela.

A vítima primeiro denunciou o artista no Reino Unido, quando voltou da viagem. No ano passado, a mulher denunciou Yung Filly às autoridades britânicas, que passaram as informações para a polícia espanhola.

O caso está sendo investigado pela guarda civil da Espanha, sob sigilo. Como é comum em casos na Espanha, a investigação acontece sob sigilo e somente o julgamento será levado a público.

No ano passado, o rapper foi preso na Austrália. Em outubro do ano passado, Yung Filly foi acusado de agressão com lesão corporal e penetração sexual sem consentimento após um show do artista em Perth.

Yung Filly alegou não ser culpado pelos crimes na Austrália. Liberado sob fiança, o influenciador terá de retornar ao país na Oceania em junho para o julgamento oficial.

Como procurar ajuda

Mulheres que passaram ou estejam passando por situação de violência, seja física, psicológica ou sexual, podem ligar para o número 180, a Central de Atendimento à Mulher. Funciona em todo o país e no exterior, 24 horas por dia.