Qual será próxima novela do streaming Max após sucesso de 'Beleza Fatal'?

Após o sucesso de "Beleza Fatal", o streaming Max já tem uma próxima novela brasileira gravada.

Qual será a próxima novela da Max?

"Beleza Fatal", escrita por Raphael Montes, foi a primeira novela brasileira original Max. A trama de vingança de Sofia (Camila Queiroz) contra Lola (Camila Pitanga) ficou no topo dos assuntos mais comentados nas redes sociais com a exibição do capítulo final na última sexta-feira (21).

"Dona Beja" será a segunda novela original brasileira do streaming Max. A produção já está toda gravada e atualmente se encontra em fase de edição e pós-produção.

A história é um remake da novela "Dona Beija", exibida em 1986 na extinta Manchete. Baseada em uma história real, o texto de Daniel Berlinsky e António Barreira vai narrar a biografia de uma cortesã que desafiou a sociedade de Araxá (MG) no século XIX.

A nova novela será protagonizada por Grazi Massafera. Além disso, Bianca Bin, David Junior, Lucinha Lins, Deborah Evelyn e André Luiz Miranda são outros nomes que integram o elenco da produção.

"Dona Beja" ainda não tem uma data de estreia definida.