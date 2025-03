Medalha olímpica e mais: confira objetos de brothers devolvidos no Sincerão

Durante o Sincerão de hoje do BBB 25 (Globo), os protagonistas da semana precisaram jogar um Resta Um onde escolheriam tirar um objeto pessoal, um áudio da família ou uma foto da família de outro participante.

Tadeu Schmidt revelava aos participantes quais eram os objetos, sem mostrá-los, após eles serem retirados.

Quais eram os objetos dos brothers?

Maike: Bolsa térmica de quando vendia sanduíche

Vinícius: Colher de pedreiro do pai

Diego Hypolito: Medalha Olímpica

Renata: Saia da primeira grande apresentação

João Gabriel: Bota amarela

Vilma: Cartas pro Papai Noel

Aline: Microfone rosa

Daniele Hypolito: Primeiro collant de competição

Eva: Coroa de Afrodite

Delma: Toalha da avó

Vitória Strada: Bichinho de pelúcia

João Pedro: Bota azul

Guilherme: Carta que escreveu para esposa

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas