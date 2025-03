'Novelão raiz!': Gloria Perez elogia 'Beleza Fatal', e autor responde

Gloria Perez, uma das principais autoras de novelas do Brasil, usou as redes sociais para elogiar Beleza Fatal, produção da Max. Em seu perfil no Instagram, a autora afirmou que a novela tem todos os elementos de um verdadeiro "novelão raiz" e proporcionou puro entretenimento ao público.

A escritora destacou especialmente a personagem Sofia, interpretada por Camila Queiroz, relacionando-a a um pensamento do filósofo Nietzsche: "Quando você olha para o abismo, o abismo olha para você". Além disso, celebrou o autor da trama, Raphael Montes, e toda a equipe envolvida na produção. "Parabéns, Rapha e todos os envolvidos", escreveu.

Raphael Montes, por sua vez, fez questão de agradecer os elogios e demonstrou sua admiração por Gloria Perez. "Que honra! Feliz que gostou da novela, obrigado. Aprendi e aprendo muito com você", respondeu o autor nos comentários.

Os atores do elenco também reagiram à publicação da novelista. Camila Queiroz, Murilo Rosa e Marcelo Serrado deixaram mensagens de agradecimento com o reconhecimento de Perez.

A declaração veio em meio a uma provocação da Globo, emissora onde Gloria Perez trabalha. A rede carioca destacou a força de Vale Tudo, seu próximo remake para o horário nobre, e a Max respondeu a publicação. "Alguns sonham em ter um novelão, mas só Vale Tudo é Vale Tudo!", publicou a emissora.

"Eu reconheço um lolover de longe, Glô. Assume, my love!", respondeu a Max, em referência ao modo como os fãs da vilã Lola Argento, interpretada por Camila Pitanga, são chamados na trama.