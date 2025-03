Maike sugere que sister se incomoda com amizade de Eva e Renata: 'Inveja'

Eva, Maike e Vilma criticaram os argumentos usados por Vitória Strada no Sincerão da semana passada do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Eva lembrou os argumentos de Vitória, que citou a amizade que a bailarina mantém com Renata. Na academia, ela apontou que o fato de ser próxima a Renata não seria um motivo bom o suficiente para atacá-la na dinâmica, e Maike sugeriu que Vitória poderia estar com inveja.

Eva: "A Vitória falou lé com cré. Ela começou falando 'eu acho correto você defender a Renata pela sua lealdade', mas 'vocês ficam muito juntas, é mais questão de afinidade'".

Maike: "Ela e o Mateus não ficavam?".

Eva: "Independente. 70 dias de programa e a pessoa vem falar de afinidade? P*rra...".

Vilma: "E o Diego agora, que é uma agarração danada? Vocês vão amigas há 25 anos!".

Maike: "Ela queria que estivesse com ela, né? Vocês tinham que ter falado assim: 'Você está com inveja, né, Vitória?'".

Eva: "Isso incomoda desde o primeiro dia. 'Ah, porque vão iguais pra academia, porque fazem tudo juntas'. Vou continuar fazendo, sempre fiz, a vida toda".

