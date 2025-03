'Juntas nossas vozes são mais fortes', disse cineasta capturado por Israel

Hamdan Ballal, o cineasta palestino que foi espancado e levado da vila onde mora por um grupo de soldados israelense, fez um discurso a favor da união entre Israel e Palestina ao vencer o Oscar 2025 de melhor documentário por "Sem Chão".

"Nós fizemos este filme, palestinos e israelenses, porque juntas nossas vozes são mais fortes. Enxergamos uns aos outros", disse.

A destruição atroz de Gaza e seu povo, que deve acabar, os reféns israelenses brutalmente capturados no crime de 7 de outubro, que devem ser libertos. Quando olho para Basel [Adra, também codiretor do filme], vejo meu irmão, mas não somos iguais. Vivemos em um regime onde sou livre sob a lei civil, e Basel está sob leis militares que destroem sua vida e ele não pode controlar.

Hamdan Ballal

Ele continuou e disse haver uma solução pacífica. "Há um caminho diferente, uma solução política, sem supremacia étnica, com direitos nacionais para ambos os nossos povos. E devo dizer, como estou aqui, que a política externa neste país está ajudando a bloquear esse caminho. Vocês não conseguem ver que estamos interligados, que meu povo pode estar realmente seguro se o povo de Basileia estiver realmente livre e seguro? Há outro caminho. Não é tarde demais para a vida, para os vivos."

O que aconteceu

O cineasta palestino Hamdan Ballal foi espancado e levado da vila onde mora por um grupo de soldados israelense. A informação foi divulgada no X por Yuval Abraham, codiretor do longa-metragem "Sem Chão".

"Um grupo de colonos linchou Hamdan Ballal, codiretor de nosso filme "Sem Chão". Eles o espancaram e ele apresenta feridas na cabeça e no estômago, com sangramento. Soldados invadiram a ambulância que ele chamou, e o levaram. Não há sinal dele desde então", escreveu Yuval.

Yuval é jornalista e faz parte do coletivo palestino-israelense que dirigiu "Sem Chão". O filme, dirigido por Hamdan, Yuval, Basel Adra e Rachel Szor denuncia a destruição da região de Masafer Yatta por soldados israelenses na Cisjordânia ocupada.

O jornalista também compartilhou um vídeo que mostra as atividades do grupo invasor. Na gravação, um homem enfrenta algumas pessoas e atira pedras contra um veículo. "O colono mascarado no vídeo faz parte do grupo que atacou a vila de Hamdan, e eles continuam a atacar ativistas americanos, destruindo seus carros com pedras. A localização de Hamdan ainda é desconhecida", escreveu.

Segundo informações da agência Associated Press, Hamdan foi detido por soldados israelenses após ataques no vilarejo palestino de Susiya, localizado na região de Masafer Yatta. De acordo com informações do coletivo Center for Jewish Nonviolence, Ballal apresentava ferimento com sangue na cabeça, e estava sendo atendido em uma ambulância quando foi detido por soldados de Israel junto a outro homem palestino que não teve a identidade revelada. O paradeiro deles ainda não foi identificado.

No Brasil, Sem Chão está em cartaz nos cinemas e disponível para aluguel ou compra nas plataformas digitais.

*Com informaçãos do Estadão