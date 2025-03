Jojo Todynho relata desafios após perder 80 kg: 'Estava explodindo'

Jojo Todynho, 28, abriu o jogo sobre seu processo de emagrecimento.

O que aconteceu

A cantora rebateu críticas de que só emagreceu porque tem uma boa condição financeira. Jojo eliminou mais de 80 kg após realizar uma cirurgia bariátrica em 2023.

Em julho de 2024, ela se submeteu a cirurgias plásticas, como abdominoplastia associada a lipoescultura e redução dos seios. "Vamos 'segundar' no papo reto? Toda vez que eu boto um vídeo de incentivo para cuidar da saúde, para cuidar da mente, para pensar no futuro, estudar. [As pessoas falam]: 'Com dinheiro é mole'. O dinheiro é maravilhoso, ele ajuda em muita coisa, sem hipocrisia, mas você também tem que querer essa mudança", iniciou ela.

A influenciadora apontou que, aquele que quer transformar sua vida, não dá desculpas. "Se você for botar na ponta do lápis quanto a cerveja tu bebe no final de semana. Carnaval, todo mundo estava no bloco, todo mundo estava na avenida, todo mundo parcelou, você não pode parcelar para cuidar da tua vida, para fazer um curso? Não vem com desculpa barata, não, que quem quer mudar, muda. Quem quer transformar sua realidade, transforma a sua realidade. Quer explodir? Explode, enche o rabo de hambúrguer, bebe muito, vai lá e faz".

A artista ainda contou que tem enfrentado alguns desafios após a cirurgia. "Não fica querendo depositar nos outros, falar que é 'mole, é sorte, porque fez cirurgia, fez isso, fez aquilo'. Não é fácil não. A cirurgia mexe com a gente de várias maneiras. Eu sou bariátrica e não posso comer tudo que eu quero. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Entendeu? Tudo eu quero, mas nem tudo eu posso".