Guto e Vinícius dão beijo de despedida em 'Garota do Momento'

No capítulo de segunda-feira (24), da novela "Garota do Momento" (Globo), foi exibido o beijo de despedida de Guto (Pedro Goifman) e Vinícius (Elvis Vittorio).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O casal se beijou pela segunda vez na novela. Durante um show de Verônica Queen (Silvero Pereira), eles se beijaram enquanto eram protegidos por Celeste (Débora Ozório), Eugênia (Klara Castanho) e Edu (Caio Manhente) dos olhares de alguma homofóbico.

Esse foi o beijo de despedida de Guto e Vinícius. O funcionário do boliche deixa a história após descobrir que seu pai está com câncer.

No capítulo da próxima terça-feira (25), Vinicius vai embora com a família, deixando Guto desolado. Ainda não existe uma confirmação definitiva se ele volta ou não para a trama.

Com o beijo de Guto e Vinicius, a novela das seis ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. "Guto e Vinícius se beijando de novo", comemorou um fã. "Que cena linda a despedida de Guto e Vinícius ao som de Smoking in Your Eyes nas vozes de Verônica", escreveu outro.

Alguns telespectadores se mostram indignados com a separação do casal. "Que cena triste essa do Guto com o Vinicius, um casal tão lindo acabando assim de maneira abrupta e patética", afirmou uma internauta.

Guto: obrigado por tudo Vini, obrigado por me ensinar a amar sem medo



EU VOU MORRER😭😭😭 #GarotaDoMomento pic.twitter.com/5j5SAwQcZS -- acervo gunicius🎳 (@acervogunicius) March 24, 2025

Eu não estou preparada para a despedida de Guto e Vinicius!!! Pq? =( #GarotaDoMomento -- Ariádna (@Aridna698582774) March 24, 2025

Que cena triste essa do Guto com o Vinicius, um casal tão lindo acabando assim de maneira abrupta e patética. Queria tanto ver esse namoro, ver Guto se libertando dos próprios preconceitos...Sinto que nos preparam para receber isso e nos tiraram, assim, do nada. #GarotaDoMomento -- ingrid • filha da anita (@mdsmader) March 24, 2025

Que cena linda a despedida de Guto e Vinícius ao som de Smoking in your eyes nas vozes de Veronica (Silvério Pereira) e Daniel (Glória Groove) 🫠🥰🤌🏼 #GarotaDoMomento pic.twitter.com/BQUHpcG5mK -- Oxe_Liih 🚩🐙🧜🏻‍♀️🌻 (@GuimaraesLiih) March 24, 2025