Gracyanne expõe esforço para retomar treino: 'Cheia de dobrinha e celulite'

Fora do BBB 25 (Globo), Gracyanne Barbosa tem compartilhado pelas redes sociais sua rotina e a volta aos treinos.

O que aconteceu

No Instagram Stories, Gracyanne compartilhou ontem que está voltando a fazer exercícios aeróbicos após quase três meses de reality show. "Lá no BBB não tem tempo [cronometro], e acho que eu não fazia nem 20 minutos [de cardio]. E não era sempre que a academia abria", afirmou. "Estou morrendo de dor no corpo inteiro. Nas costas, trapézio, dorsal... Sem força, sem resistência. Não consigo fazer 15 repetições, meu coração parece que vai sair pela boca".

Ela ainda prometeu fazer um "diário" online para compartilhar sua evolução e propôs que seus seguidores treinassem virtualmente com ela.

Ainda não sei se aumentei o peso ou diminui, mas sei que troquei músculo por gordura. Tô aqui cheia de dobrinha, cheia de celulite Gracyanne Barbosa

Mais tarde, ela compartilhou um vídeo na academia mostrando que está com os batimentos cardíacos acelerados. "Tá difícil voltar", disse. "Tô com o mesmo peso, mas tô sentindo meu corpo muito diferente", escreveu no vídeo.

Segundo ela, dentro do BBB seu corpo estava inflamado e com dores nas articulações. Ela também relatou sentir "azia" e disse que "vomitava muito" dentro da casa por conta da gordura que consumia.

Ela ainda disse que não tem conseguido manter sua dieta tradicional fora do reality, nem comer tanto quanto costumava antes do programa.

Na manhã de hoje, ela gravou a si mesma pedalando dentro de casa. "A volta tá mais difícil do que eu esperava", escreveu.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas