Gérard Depardieu começa a ser julgado por acusações de agressão e estupro

Gerárd Depardieu, 76, enfrenta uma série de acusações de cerca de 20 mulheres.

O que aconteceu

O ator francês irá a julgamento hoje pelo suposto abuso sexual de duas mulheres durante as filmagens de um filme em 2021. Este é o primeiro caso de Gérard a ser julgado pela Justiça francesa.

Inicialmente, o julgamento estava agendado para outubro, mas foi adiado devido à saúde debilitada do ator. Na época, Jeremie Assous, advogado de Gérard Depardieu, alegou que o artista havia colocado uma ponte de safena quádrupla e sofria de diabetes, agravada pelo estresse do julgamento.

Depardieu foi examinado por um especialista médico nomeado pelo tribunal, que garantiu que ele está apto para comparecer ao julgamento. Ainda segundo Assous, a presença do ator deve ser limitada a seis horas por dia, com pausas "sempre que ele precisar".

As acusações feitas teriam acontecido durante as filmagens de "Les Volets Verts". O advogado de Gérard diz que o ator "nega todas as acusações em sua totalidade".

Uma figurinista de 54 anos e uma assistente de direção de 34 alegam ter sido vítimas de violência sexual. Presente no filme, a atriz Anouk Grinberg declarou apoio às duas mulheres, revelando à AFP que Depardieu constantemente fazia "comentários obscenos". "Quando produtores de cinema contratam Depardieu para um filme, eles sabem que estão contratando um abusador", ainda disse.

A figurinista afirmou ao site francês Mediapart que Gérard Depardieu a assediou e agrediu sexualmente, além de tecer insultos sexistas. Ela relatou que ele se gabava de "dar orgasmos às mulheres sem tocá-las" e que, uma hora depois, o ator a "agarrou brutalmente".

A vítima ainda relatou o momento em que foi agredida sexualmente pelo ator, que imobilizou suas perdas ao redor dela, antes de apalpar sua cintura, subindo até os seios. A figurinista ainda relembrou o comentário obsceno feito por Depardieu: "Venha e toque meu grande guarda-sol. Vou enfiá-lo na sua b*ceta", disse ela.

A mulher afirma que após o abuso foi arrastada pelos guarda-costas do ator, enquanto este gritava: "Nos veremos de novo, minha querida".

Gérard Depardieu é acusado por cerca de 20 mulheres. Em dezembro de 2020, ele foi oficialmente colocado sob investigação após a atriz Charlotte Arnould afirmar que o artista a violou em seu apartamento em Paris, na França, em 2018, quando ela tinha 22 anos.