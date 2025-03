Globo vetou o 'Bem, Amigos' na Band, diz Galvão: 'Galvão e Amigos é melhor'

Após 44 anos, Galvão Bueno, 74, está oficialmente de volta à TV Bandeirantes. O apresentador vai comandar o Galvão e Amigos todas às segundas-feiras para debater sobre futebol, automobilismo e demais temas do universo do esporte, além de receber convidados especiais ao vivo na Band. Fora da TV desde o fim de 2022, ele se diz realizado em poder retornar ao canal onde o projetou nacionalmente para o mundo das narrações esportivas.

Tô muito feliz. Estou voltando pra casa. Tudo começou com essa frase, porque comecei na Gazeta em 1974 e fiquei até 1977 como comentarista de rádio, TV e fazia Fórmula 1. Apareceram duas pessoas que não infelizmente não estão mais conosco que acreditaram que eu poderia ser um narrador, me convidaram pra ser narrador aqui em 1977 e vim pra Band graças a Darcy Ribeiro e Ivan Magalhães. Vim pra cá e disse: 'gente, não vai dar' e são quase 50 anos gritando gol. Quando digo voltando pra casa, digo que fiquei por mais de quatro anos aqui, fui pra Globo e fiquei 43 anos. Era o momento de voltar, momento de ter essa coisa gostosa de voltar a sua origem. A vida não deve parar independente da idade.

Galvão Bueno, em entrevista coletiva na sede da Band

O apresentador terá Mauro Naves, Casagrande e Paulo Roberto Falcão, seus ex-companheiros de cobertura de jogos da Seleção Brasileira na Globo, no elenco fixo do Galvão e Amigos. Inicialmente, a atração seguirá os moldes do extinto Bem, Amigos, programa que apresentou por 22 anos no SporTV, mas está aberto a seguir novos rumos conforme a resposta da audiência.

Por que não vai ser Bem, amigos? Porque a Globo não deixou. Então, o Galvão e amigos acho que ficou até melhor que Bem, Amigos. Que seja a primeira de várias coisas que a gente possa fazer aqui. É uma honra estar de volta aqui no Grupo Bandeirantes.

Galvão Bueno terá Casagrande e Mauro Naves no elenco fixo do Galvão e Amigos Imagem: Thiago Duran/BrazilNews

"Era hora de mudança"

Em busca de um novo programa de esporte para preencher a grade noturna de segunda, a TV Bandeirantes procurou Galvão Bueno no fim de outubro do ano passado e no início de dezembro alinharam o acerto. Vivendo a experiência com seu canal na internet, o narrador conta que a chance de voltar a emissora da família Saad era um sonho, mas o retorno aconteceu por acaso.

Aconteceu. Eu tinha um acordo com a Globo de fazer até o final da Copa de 22. O meu contrato terminaria dia 31 de dezembro de 22. O Romário Soares, diretor e amigo da Globo, pediu: "vamos fazer por mais dois anos", mas é aquela coisa que você não vai nem pra lá e nem pra, um contrato de non compete. Fizemos coisas muito boas lá, mas era hora de mudança e não poderia existir mudança melhor. Então, voltar para Band não tava planejada há 10 anos, mas [a chance] surgiu.

"Alguns amigos internos aqui disseram: 'o que você acha?'. A primeira ideia veio do Johnny [Saad] de fazer o programa, depois o Antônio Zimmermann falou comigo e depois todo mundo. Saiu a frase: 'então vamos fazer uma coisa? Eu vou voltar pra casa'. Pronto, é isso. O que saiu a frase eu vou voltar pra casa e estou aqui", completou.

Galvão Bueno terá programa de esporte e fará participações especiais em programas da Band Imagem: Thiago Duran/BrazilNews

Denis Gavazzi, diretor de Esportes do Grupo Bandeirantes, não esconde a satisfação em poder contar com Galvão Bueno e seus companheiros como reforço para o esporte do canal. "É maravilhoso tê-lo em nosso elenco. Um profissional com mais de meio século de carreira que, ao lado de Luciano do Valle, é a voz mais inconfundível da televisão brasileira. Um apresentador que emociona a nação há tanto tempo e que é ídolo de várias gerações. A emissora tem o esporte em seu DNA e esse retorno para a casa que o lançou em 1977 vai ficar registrado na história".

Estreia do Galvão e Amigos está programada para o dia 31 de março, a partir das 22h30 (de Brasília), na Band. "Eu tenho nas redes sociais alguns milhões de seguidores, mas meu mundo está aqui na TV. Nesses dois anos [na internet] serviu para me mostrar que meu mundo está aqui."

"Me faz falta gritar um golzinho"

Além de apresentar o Galvão e Amigos, Galvão Bueno irá fazer participações especiais em programas da Band. Ele, por exemplo, irá dar seus pitacos sobre Fórmula 1 no Jornal da Band e não descarta voltar a narrar caso a emissora traga algo grande.

Lógico que deixei imediatamente afastada a possibilidade de narrar a Fórmula 1, porque já é o quinto ano que se faz com uma equipe extremamente competente, mas vou aparecer de vez em quando... Então, me faz falta gritar um golzinho. Agora, quando vai ser? A casa tem que ajudar a arrumar umas coisas boas para a gente fazer.

Apresentador garante que sua autenticidade dos tempos de Globo será vista agora na Band. "Se a gente tiver alguma ideia nova aqui com a Band, a gente pode fazer. Mas eu vou ficar aqui, com aquela bichinha ali, aquela câmera ali. Eu daqui, você daí. A gente conversando com vocês, se entendendo, sendo elogiado, xingado. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu sou polêmico e vou continuar sendo."